O bate-papo do podcast desta terça-feira (25) tem a participação do vereador Coronel Villasanti, o secretário estadual de Educação Hélio Daher e a procuradora Vera Vieira, onde debatem as estratégias para segurança das escolas e como as medidas serão aplicadas nas unidades de Mato Grosso do Sul com eficiência.

Perguntas podem ser enviadas pelo Facebook do portal JD1 Notícias.

Acompanhe:

Deixe seu Comentário