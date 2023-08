"Quero entregar a melhor proposta", diz Beto Pereira

A edição do JD1 Entrevista desta sexta-feira (4), recebeu o deputado Federal de Mato Grosso do Sul e pré-candidato a prefeito de Campo Grande nas Eleições 2024, Beto Pereira (PSDB).

Na ocasião, ele citou sobre a reforma tributária e o momento político atual do Brasil. Além de sua visão sobre a prefeitura da Capital, sobre possíveis mudanças futuras. O deputado também destacou sobre o transporte coletivo da Cidade, assunto de bastante debate entre os Campo-grandeses.

"Ser nomeado como pré-candidato pelo partido, me deu a condição de percorrer Campo Grande e conhecer ainda mais a nossa Capital. Com isso já foi possível saber das demandas, e neste momento, nós estamos fazendo é, justamente, ouvindo mais do que falando. Para que assim a gente possa apresentar para a população soluções inteligentes", ressaltou Beto Pereira. Assista a entrevista na íntegra:

