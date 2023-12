JD1TV: "Beneficiamos devedores com até 90% de desconto", afirma Ricardo Ayache

Na série JD1 Retrospectiva desta quinta-feira (7), Ricardo Ayache, presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) concedeu entrevista trazendo um balanço de 2023 sobre os investimentos e melhorias no plano de saúde realizados durante o ano.

"Uma cirurgia cardíaca, onde o material pode custar até R$250 mil, no modelo anterior o servidor teria que contribuir com R$50 mil reais, 20% do valor. Agora, cada beneficiado passou a contribuir com R$35 reais e esse dinheiro arrecadado de todos os servidores compoe um fundo que permite a isenção desse fator participativo dos materiais cirurgicos e dos tratamentos odontológicos", afirma Ricardo.

Outros pontos abordados foram a inauguração do Hospital de Dourados, o direcionamento do aporte feito pelo Governo do Estado e os avanços no atendimento ao segurado, no qual ele citou o Programa Facilita que ajudou cerca de 19 mil servidores a quitarem dívidas decorrentes de usos de materias para cirugia, que chegaram no total de R$28 milhões de reais em dívidas.

"Eles tiveram um desconto significativo de 90% à vista ou 80% para pagamento à prazo, o que ajudou e muito os servidores públicos", acrescenta Ayache.

