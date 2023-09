JD1TV: Presidente do Rotary de Campo Grande pede doações para vítimas de RS

A edição do JD1 Entrevista desta quinta feira (28), recebeu a presidente do Rotary Club Campo Grande, Ana Luzia Abrão, para falar sobre a campanha que tem como finalidade ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na ocasião, ela explicou sobre a parceria com o clube local para ajudar as famílias necessitadas. "Procuramos o clube de Teutônia no dia 9 de setembro, e no dia 11 já participamos de uma reunião por vídeo-chamada, na qual manifestamos nosso desejo de ajudar. Os companheiros de lá ficaram muito surpresos com a nossa atitude de procurar um clube da própria região afetada pela tragédia para, em parceria, realizar alguma ação concreta para ajudar as pessoas. Esperamos ser, por menor que seja, um exemplo de pessoas em ação e levar esperança ao mundo", ressaltou Ana Luzia.

A campanha ocorrerá até 22 de outubro, garantindo ampla oportunidade para contribuições. Vale destacar que ambos os Rotary Clubs estão comprometidos com total transparência e prestação de contas na utilização dos fundos arrecadados. Atualizações regulares sobre o progresso da campanha e a distribuição da ajuda serão fornecidas a todos.

Doe você também!

Conta Bancária

Titular: Rotary Club de Campo Grande

Banco: 756

Número da Conta: 61.920-5 (conta corrente)

Chave Pix: 03787295000186.

