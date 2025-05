JD1TV: Brasileirão de Laço Comprido acontece na Capital a partir de 30 de maio

Saiba Mais Esportes Campo Grande recebe etapa do Brasileirão do Laço Comprido 2025

O Parque do Peão CLC, em Campo Grande, será palco do Brasileirão do Laço Comprido 2025. Com início marcado para a próxima sexta-feira (30), a 12ª edição da competição promete reunir os principais laçadores do Brasil.

De acordo com Juliano Arcas, um dos organizadores do evento, a preparação começou há mais de um mês e meio. “Estamos montando uma estrutura robusta para receber competidores de todos os cantos do país. Este será o maior Brasileirão em número de inscritos da história”, afirmou.

A programação vai até o dia 8 de junho e inclui um final de semana de rodeio, além de uma semana inteira dedicada exclusivamente ao laço comprido.

As atividades serão abertas ao público, e o rodeio, que acontece no segundo final de semana, também terá entrada gratuita.

Além das disputas esportivas, o evento contará com uma série de atrações musicais, que inclui show com João Bosco & Vinícius e apresentação de Fred & Fabricio, este, o único com cobrança de ingresso.

