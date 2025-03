1Âª Corrida do Agro reÃºne 800 atletas e confirma nova ediÃ§Ã£o em 2026

A 1ª Corrida do Agro reuniu cerca de 800 corredores no último domingo (23), em um evento esportivo e imersivo realizado dentro da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande.

O sucesso da corrida levou os organizadores a confirmarem uma segunda edição em 2026, que será realizada durante a Pantanal Tech, em Aquidauana.

Os participantes percorreram três trajetos distintos, de 2 km, 5 km e 10 km. A premiação para os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina nas provas de 5 km e 10 km foi feita em arrobas de boi, além de troféus e medalhas.

Os prêmios variaram entre quatro, três, duas e uma arroba para os melhores classificados.

Vencedores da 1ª Corrida do Agro

10 km Masculino

Maurinaldo dos Santos

Yeltsin Jacques

Agnaldo Moura de Menezes

Valdeni Moreira

Liniker Saravy Gomes

10 km Feminino

Adriely Barbosa de Oliveira

Eliane da Rocha

Rosinha Conceição

Noemi de Carvalho Silva

Bruna Ianhez

5 km Masculino

Alan Ferreira

Jackson Marlon Brum

João Augusto Neves

Bruno Alves Silva

Marcos Silva

5 km Feminino

Andreia Rocha

Jéssica de Oliveira do Prado

Patrícia de Oliveira Alves

Bruna dos Santos

Luciana Santos

Evento arrecada 1,5 tonelada de alimentos

Como forma de inscrição, os corredores doaram alimentos, totalizando 1,5 tonelada, que serão destinados a cinco instituições beneficentes do Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também