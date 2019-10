1º Pedal Pink acontecerá no domingo

Vitória Ribeiro, com informações assessoria

O 1º Pedal Pink - Pedalando Juntas Por Uma Causa Especial, ocorrerá no dia 27 de outubro em comemoração ao mês de Prevenção ao Câncer de Mama, o Outubro Rosa.

O evento de Mountain Bike será sediado pelo Detran-MS e representa o encontro para as amantes e iniciantes do ciclismo em uma prova exclusiva “Só para Elas” e 50% da renda arrecadada será revertida para o Hospital do Amor- Unidade de Prevenção.

A largada será às 8h e a premiação às 11h, ambos no setor de vistoria do Detran, saída para Rochedo. O evento terá 2 percursos: Sport – 51km e Turismo – 21km.

O organizador do evento, Leandro Reis, explica que o principal objetivo é através do pedal apresentar a importância da Prevenção ao Câncer, sensibilizar e conscientizar as participantes. “A expectativa é que 300 mulheres pedalem durante a ação”, comenta.

A diretora de Educação para o Trânsito, Elijane Coelho, comenta que sediar o evento é muito importante para o Departamento, pois a ação irá unir a prevenção com a educação. “É um evento que festeja a vida”, concluiu.

Além de sediar o evento, durante a ação o Departamento irá apresentar os óculos simuladores de embriaguez e o simulador de impacto. O simulador de impacto é uma atividade que demonstra a importância da utilização do cinto de segurança. A equipe da Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho – fará atividades educativas com as crianças enquanto as mulheres pedalam.

A agente de trânsito, Joelma Bonifácio, explica que o setor de fiscalização também estará presente na ação. “Serão encaminhados alguns agentes de fiscalização que estarão no local fazendo a ordenação do trânsito, garantindo a segurança de toda as ciclistas”, comenta.

A única exigência para as participantes é que a sua bicicleta esteja em perfeitas condições de uso. Também é recomendado o uso de equipamentos de segurança, como o capacete e luvas. Todas as participantes ganharão um kit composto por uma camiseta, sacochila, squeeze, placa de identificação.

As inscrições já foram encerradas. As 5 melhores colocadas de cada categoria serão premiadas com troféus, e todos os participantes da prova irão receber medalha.

O evento é realizado pela Guaicurus Produções em conjunto com Hospital de Amor e conta com a parceria do Detran-MS, Atual Bike Service, Bioage, Cetauro, Ciclo Reis, Corpo Belo, Labareda, Prefeitura Municipal de Campo Grande através da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e Subsecretaria de Políticas para a Mulher, Paraná Bikes, Probiótica, Sal da Terra, Sicred e Unimed.





