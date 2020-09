Moreninhas terá Torneio de Pênaltis com prêmios em dinheiro

A Associação de Moradores da Moreninha III, através do presidente Valdeci, organiza o 1° Torneio de Pênaltis das Moreninhas nos dias 3 e 4 de outubro.

O evento acontecerá na praça de esportes da Moreninha III, localizada na Rua Anacá esquina com a Jaturana, ao lado da UPA do bairro. No sábado (3), o torneio terá início às 14h e no domingo (4), às 8h da manhã. Podem participar equipes de todos os bairros de até 4 integrantes.

Além da partida e de uma boa disputa, as equipes vencedoras ainda ganharam um prêmio de R$ 800 que será dividido para as 3 primeiras colocadas.

De acordo com um dos colaboradores do evento, o limite é de até 32 equipes, e o fundo levantado com as inscrições já tem destino. “O objetivo do torneio é a retomada gradual do futebol de bairro, e o restante do dinheiro a gente vai usar para realizar melhorias na praça”, falou Antônio Pereira.

Ainda segundo Antônio, o evento deverá cumprir as normas de biossegurança estabelecidas contra o contágio de coronavírus. “Terá álcool em gel na entrada, as pessoas deverão ficar de máscara, e no espaço das competições só entrará a equipe”. frizou.

Serviço

A inscrição custa R$ 50 por equipe e pode ser feitas através dos números (67) 99267-6092 falar com Tuicá, ou entrar em contato com Chica através do (67) 99211-7235.

