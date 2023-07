2 x 1: Brasil perde para a França e disputa vaga nas oitavas com a Jamaica

A Seleção Brasileira foi derrotada pela França, novamente, por 2 a 1, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. O jogo aconteceu no Brisbane Stadium, na Austrália, na manhã deste sábado (29), às 06h (MS).

Le Sommer abiu o placar para as francesas no início do primeiro tempo. Debinha, em jogada construída pelas canarinhas, empatou o confronto. Mas, na jogada mais imponente das francesas, Renard colocou a França em vantagem novamente.

O resultado fez com que o Brasil perdesse a liderança do grupo F, se mantendo com 3 pontos. A primeira posição ficou com a França, em primeiro – com 4 pontos. A Seleção Brasileira está em segundo. Jamaica e Panamá jogam em busca da segunda colocação: de momento, as jamaicanas têm 1 ponto e as panamenhas ainda não pontuaram.

O tabu se manteve: a Seleção Brasileira nunca venceu uma partida contra a França no futebol feminino. Foram 12 confrontos, com 6 vitórias das europeias e 6 empates.

Debinha

A camisa 9 da Seleção Brasileira foi a jogadora encarregada de suceder Marta com a amarelinha. Com a chegada de Pia Sundhage, Debinha é a jogadora que mais balançou a rede, com 30 gols em 50 partidas.

O desempenho da atacante a colocou na lista de indicadas para o prêmio de melhor jogadora do mundo, que foi vencido pela espanhola Alexia Putellas. Debinha ficou eM sexto lugar no ranking.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também