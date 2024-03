28º rodada da Premier League tem Chelsea x Newscastle; saiba onde assistir

Após um jogo eletrizante entre Liverpool e Manchester City, que terminou empatado em 1 a 1, a 28º rodada da Premier League tem nesta segunda-feira (11) Chelsea x Newscastle em Stamford Bridge, na cidade de Londres.

A partida começa às 16h no horário de Mato Grosso do Sul. Apenas quatro pontos separam os times na tabela do campeonato, o Newscastle está na 10º colocação com 40 pontos. O Chelsea vem logo atrás na 11º posição, somando 36 pontos.

O último confronto entre os dois times aconteceu em dezembro, pela Copa da Liga Inglesa, na qual o Chelsea levou a melhor, vencendo o Newscastle nos pênaltis. A partida será transmitida pela ESPN no streaming Star+.

