2ª Maratona de Campo Grande contará com apoio da MSGÁS

Acontece em julho a 2ª Maratona de Campo Grande, que neste ano coincide com as comemorações de 25 anos da companhia de Gás Natural de Mato Grosso do Sul, que dará Patrocínio Master ao evento.

O diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, destaca a importância da Maratona para o bem-estar da população da Capital e para o cenário esportivo de Campo Grade, além de destacar os compromissos socioambientais da empresa por meio desses patrocínios.

“Mais que um exercício físico individual em que as pessoas praticam o esporte como estilo de vida, a Maratona de Campo Grande dá visibilidade ao atletismo, congrega toda a população, crianças, jovens, adultos e idosos. É um grande evento de congraçamento e interação social, cultural e esportivo”, comentou.

Com expectativa de mais de 2 mil inscritos nas provas e um público de aproximadamente 7 mil pessoas, a segunda edição da Maratona de Campo Grande ocorre em 2 de julho, com partida na Cidade da Maratona, nos altos da avenida Afonso Pena.

Os atletas podem se inscrever em duas modalidades, 21 e 7km. Já os corredores mirins, de 3 a 13 anos de idade, podem se inscrever na prova kids.

Neste ano, no entanto, a prova não será a única atração da data. Começando no dia 30 de junho, uma agenda de shows e palestras se inciará no local.

Os atletas interessados em participar da prova podem se inscrever na prova através do site oficial da Maratona de Campo Grande.

