3ª Corrida dos Poderes será lançada em agosto com palestra de Yeltsin Jacques

A 3ª edição da Corrida dos Poderes será oficialmente lançada no dia 28 de agosto, às 16h30, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

O evento marca a contagem regressiva para uma das provas mais aguardadas do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul, que une esporte, cidadania e solidariedade.

A corrida está marcada para o dia 25 de outubro, com largada às 17h10 em frente à Assembleia Legislativa.

Durante o lançamento, os participantes poderão acompanhar a palestra do atleta paralímpico e comunicador Yeltsin Jacques, referência nacional no esporte e exemplo de superação.

Servidores públicos que se inscreverem antecipadamente pelo site da Escola de Governo terão direito a certificado de participação.

As inscrições para a corrida começam no dia seguinte, 29 de agosto, às 9h, exclusivamente pelo site. O primeiro lote será restrito a servidores públicos estaduais, enquanto o segundo lote, aberto ao público geral, será liberado em 23 de setembro, também às 9h.

A taxa de inscrição será a doação de um brinquedo novo, destinado ao programa Caixa Encantada, do Governo do Estado, voltado ao acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, serão 4.200 vagas distribuídas entre as diferentes modalidades da prova.

Modalidades e estrutura

A Corrida dos Poderes contará com caminhada de 3 km, corridas de 5 km e 10 km, além da prova kids. O percurso será divulgado em breve.

A entrega dos kits acontecerá nos dias 21 e 22 de outubro, também no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A premiação será realizada no dia da corrida e a entrega oficial dos troféus ocorrerá no dia 29 de outubro.

Cronograma da 3ª Corrida dos Poderes

Lançamento oficial: 28 de agosto, às 16h30 – Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

1º lote de inscrições (servidores públicos): 29 de agosto, às 9h – corridadospoderes.ms.gov.br

Treinão em Costa Rica: 21 de setembro, às 7h30

2º lote de inscrições (público geral): 23 de setembro, às 9h – corridadospoderes.ms.gov.br

Entrega dos kits: 21 e 22 de outubro – Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Corrida: 25 de outubro, às 17h10 – largada em frente à Assembleia Legislativa

Entrega dos troféus: 29 de outubro

