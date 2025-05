4X0: Hugo Calderano atropela nigeriano e vai às quartas de final do Mundial em Doha

Pela segunda vez na carreira, Hugo Calderano chega as quartas de final de um mundial após vitória por 4 sets a 0 sobre o nigeriano Quadri Aruna, na manhã desta quinta-feira (22), no Campeonato Mundial de 2025, disputado em Doha, no Catar.

Os três primeiros sets tiveram o mesmo resultado com Hugo marcando 11 pontos contra 4 do rival. No quarto e último set, o nigeriano conseguiu marcar mais pontos, mas perdeu por 11x6.

Hugo espera agora o vencedor do duelo entre o francês Lebrun Felix e o sul-coreano An Jaehyun.

Vale lembrar que Lebrun foi algoz de Hugo nas Olimpíadas 2024, quando o brasileiro perdeu para o francês por 4 sets a 0 (11/6, 12/10, 11/7 e 11/6) na disputa pela medalha de bronze.

Campanha no Mundial

Na estreia, no domingo, Hugo Calderano, de 28 anos, venceu o mexicano Rogelio Castro por 4 sets a 1, com parciais de 11/8, 9/11, 11/3, 11/4 e 11/4, e garantiu vaga na segunda fase do torneio.



Na sequência, bateu o tunisiano Wassim Essid, número 149 do ranking, por 4 a 0, com parciais de 11/5, 11/3, 11/5 e 11/4.



O terceiro jogo individual foi contra o cazaque Kirill Gerassimenko (59º no ranking) no qual Hugo venceu de virada após perder os dois primeiros sets por 9/11 e ganhou as quatro parciais seguintes - 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7.



