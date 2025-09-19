Menu
Esportes

A base vem forte: Chelsea e Guaicurus se unem para revelar futuros craques de MS

Time de Campo Grande e escolinha tradicional prometem trabalhar na formação e dar oportunidades para quem sonha em seguir no futebol

19 setembro 2025 - 13h13Luiz Vinicius     atualizado em 19/09/2025 às 13h32
Guaicurus e Chelsea Brasil MS fecharam parceria e já contam com novo uniformeGuaicurus e Chelsea Brasil MS fecharam parceria e já contam com novo uniforme   (Divulgação)

Uma parceria que pode ficar na história da categoria de base do futebol sul-mato-grossense. O Clube Esportivo Guaicurus e a Escola de Futebol e Futsal Chelsea Brasil anunciaram a união para a captação e formação de novos jogadores com um único objetivo: revelar futuros craques da bola em Mato Grosso do Sul.

O anúncio aconteceu durante essa semana. Considerada estratégica, a união entre as duas instituições mira abrir caminho e oportunidades para jovens talentos.

No acordo firmado, o projeto é para o futuro, onde uma das missões é profissionalizar a captação e o desenvolvimento de jogadores, oferecendo estrutura, visibilidade e construir o caminho para os atletas mirins para quem sonha seguir a carreira no futebol.

"É com muita alegria que anunciamos essa parceria. Juntos, vamos fortalecer a base, abrir portas para novos talentos e dar ainda mais oportunidades para quem sonha em seguir no futebol", afirmou Lincoln Fonseca, vice-presidente do Guaicurus.

O Chelsea Brasil conta seis unidades espalhadas por Campo Grande e isso deve contribuir para selecionar atletas com alto potencial e incluí-los no dia-a-dia do Guaicurus, para oferecer a eles um ambiente de clube profissional para se desenvolverem e, assim, construir futuros promissores para o esporte.

Campeonato à vista

E essa união, inclusive, já promete ser colocada a prova no Campeonato Sul-mato-grossense Sub-11, que conta com um novo formato, organizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, a FFMS. A competição começa neste sábado, dia 20 de setembro, e vai até 15 de novembro.

O torneio reunirá 21 equipes de 10 cidades diferentes. O novo formato terá fase de grupos, dividida em três chaves com três times e três grupos com quatro times.

Os 16 melhores times avançam para as oitavas de final com base no índice técnico, calculado pela média de pontos em relação ao número de jogos. A partir daí, a disputa seguirá no formato mata-mata até a final.

Confira os grupos do Sul-Mato-Grossense Sub-11:

  • Grupo A: Ubiratan (Dourados); Instituto Aefa (Dourados); Naviraiense (Naviraí).
  • Grupo B: Seduc (Anastácio); Aquidauana; Brejão (Nioaque).
  • Grupo C: Ceart (Rio Brilhante); Águia Negra (Rio Brilhante); Dourados.
  • Grupo D: União ABC (Campo Grande); Náutico (Campo Grande); Atlético-MS (Campo Grande); Grêmio Santo Antônio (Campo Grande).
  • Grupo E: Costa Rica; Ícaro (Água Clara); Flamengo-MS (Campo Grande); Operário-MS (Campo Grande).
  • Grupo F: Pantanal (Campo Grande); Guaicurus (Campo Grande); Cefac (Campo Grande); MS Fênix (Campo Grande).

Veja os jogos da primeira rodada neste sábado:

  • Instituto Aefa x CE Naviraiense – 9h30 – Leda (Dourados)

  • AA Seduc x CEAB – 15h00 – Rosalda Pain (Anastácio)
  • EC Águia Negra x Dourados AC – 15h00 – Ninho da Águia (Rio Brilhante)
  • CE União/ABC x Náutico FC – 8h00 – Ramão Pereira (Campo Grande)
  • CAMS x Grêmio Santo Antônio – 8h00 – Cene (Campo Grande)
  • Costa Rica EC x EC Flamengo – 15h00 – Laertão (Costa Rica)
  • Operário FC x Ícaro FC – 14h00 – Ramão Pereira (Campo Grande)
  • AA Portuguesa/FC Pantanal x CE Guaicurus – 9h00 – Ramão Pereira (Campo Grande)
  • CEFAC x MS Fênix FC – 15h00 – Ramão Pereira (Campo Grande)

