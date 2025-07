A base vem forte! Festival de Futebol Sub-9 reunirá 600 atletas em agosto em MS

A base do futebol sul-mato-grossense terá uma competição inédita visando fomentar e desenvolver novos atletas para o futuro. Trata-se do 'Festival de Futebol Amador Sub-9', que contará com cerca de 600 atletas, com os times podendo ser formados por meninos e meninas.

O início está previsto para acontecer em agosto, onde contará com 30 clubes e as partidas estarão sendo divididas em quatro cidades: Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

A FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) vai se responsabilizar por todos os custos, incluindo inscrição, arbitragem, bolas e alimentação para as equipes.

Em Campo Grande serão dez clubes divididos em dois grupos na primeira fase, disputada entre os dias 4 de agosto e 7 de setembro. No dia 14 acontecem os jogos da fase de quartas de final e no dia 21, as fases semifinais e a decisão, no Estádio Elias Gadia.

O polo de Dourados reúne 11 clubes de diversos municípios da região Sul do Estado, com início no dia 10 de agosto, no CT do Dourados AC. Em São Gabriel do Oeste são quatro clubes que se enfrentam no campo da AABB no dia 3 de agosto. Já em Três Lagoas, cinco clubes se enfrentam no Estádio Madrugadão, no dia 9 de agosto.

O campeão de cada polo irão se enfrentar na fase final, no dia 5 de outubro, no Estádio Elias Gadia, em Campo Grande, para definir o campeão da competição.

