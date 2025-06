Abertas as inscrições para a Copa de Futebol Amador 2025, com R$ 24,5 mil em prêmios

Estão abertas as inscrições para a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2025, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). A competição vai distribuir até R$ 24.500,00 em premiações líquidas para as equipes vencedoras.

O valor será repassado via transferência bancária à pessoa física responsável por cada equipe premiada, com descontos referentes ao Imposto de Renda e ao Imposto Sobre Serviço (ISS). Serão premiados o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado da disputa.

As inscrições para a categoria masculina vão de 2 a 20 de junho de 2025, com prazo final até às 16h da sexta-feira (20). As equipes devem entregar a ficha de confirmação no Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão), localizado na Rua do Touro, nº 130 – Vila Nhá Nhá, em Campo Grande (MS).

Equipes do interior podem enviar a documentação por e-mail, dentro do prazo, para: [email protected]. Poderão ser inscritos atletas a partir de 17 anos. No caso de menores de idade, o responsável legal deverá preencher uma ficha de autorização, disponível no site da Funesp (www.campogrande.ms.gov.br/funesp), e entregá-la junto com a ficha de inscrição.

Não há taxa em dinheiro, mas é obrigatória a doação de 1 kg de alimento não perecível por atleta, exceto sal, no ato da inscrição. Os formulários de inscrição estão disponíveis no site da Funesp, no link “Jogos”. Todos os comunicados oficiais da comissão organizadora também serão divulgados nesse canal [clique aqui].

