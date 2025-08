Abertas as inscrições para tradicional 'Corrida do Facho' em Campo Grande

Uma das corridas mais tradicionais de Campo Grande, a 'Corrida do Facho', está com inscrições abertas. O evento acontecerá no dia 26 de agosto, data em que a capital sul-mato-grossense comemora mais um ano de existência.

Conforme divulgado pela Funesp (Fundação Municipal de Esporte), a largada será na rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, na região central da cidade.

Poderão participar equipes militares e civis, sendo admitidas as 12 primeiras equipes inscritas por categoria masculina e feminina. O período de inscrição é de 4 de agosto até o dia 19.

As inscrições devem ser solicitadas à Funesp pelo e-mail: [email protected]. Para serem efetivadas, as fichas de inscrição precisam ser entregues presencialmente na sede da Funesp, até o dia 19 de agosto, às 16 horas.

Podem participar atletas nascidos até o ano de 2007. Na categoria masculina, a corrida compreenderá 10 voltas, com cada atleta percorrendo aproximadamente mil metros, totalizando 10 mil metros. Na categoria feminina, serão 5 voltas, com a mesma distância individual, somando 5 mil metros.

Cada equipe masculina pode inscrever 12 atletas, sendo 10 titulares e 2 reservas, todos devidamente uniformizados. Já as equipes femininas podem inscrever 7 atletas, com 5 titulares e 2 reservas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também