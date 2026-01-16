Abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece neste sábado na Câmara Municipal

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) promove neste sábado (17) a Cerimônia de Abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, na Câmara Municipal de Campo Grande, a partir das 15h. O evento contará com a presença de dirigentes dos clubes, autoridades e público em geral.

Em sua 48ª edição, o campeonato terá dez equipes e começa oficialmente no dia 24 de janeiro, com término previsto para 29 de março, encerrando a primeira fase classificatória. O jogo de abertura acontece no domingo (18), entre Operário e Pantanal, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, antecipado a pedido dos clubes que disputarão a Copa do Brasil.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destacou como estão as expextativas para esse torneio. “Tenho certeza de que vamos ter um grande campeonato. Os clubes vêm se preparando, se organizando, assim como a Federação que está trabalhando incansavelmente para que tudo saia dentro do planejado”.

