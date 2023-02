Academia oferece aulas no Parque dos Poderes para combater o sedentarismo

Campo Grande foi eleita pelo Observatório da Atenção Primária da Umane, com base em um levantamento feito pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, como a Capital com mais pessoas sedentárias do Brasil.

Buscando combater isso, a academia Life 30 resolveu lançar o programa Life Open, que disponibiliza, todo sábado, uma oportunidade para os moradores de Campo Grande combaterem o sedentarismo.

Segundo o idealizador do programa, Eder Wagner, o objetivo é mudar a situação exposta pelo levantamento e acabar com o sedentarismo na Capital.

“Para motivar mais pessoas a se exercitarem na Cidade Morena, criamos o Life Open, um programa gratuito. Todos os sábados, nossa equipe está a partir das 7h30, na Avenida dos Poetas, no Parque dos Poderes, em frente ao Corpo de Bombeiros, com um treino diferenciado e totalmente de graça, todos são convidados a conhecer um estilo de vida saudável”, comentou.

O programa, que teve início na semana passada, conta com aulas do treinador Cássio Rocha de Almeida, que oferece em trinta minutos aula com exercícios e relaxamento ao ar livre. “Se você pratica exercícios com frequência afasta possíveis doenças como a depressão e outros males. Investir na sua saúde com atividade física constante se tornou essencial”, explicou.

Para participar das aulas gratuitas é necessário somente que a pessoa esteja presente nos sábados, às 7h30, na Avenida dos Poetas, no Parque dos Poderes, em frente ao Corpo de Bombeiros.

