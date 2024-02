Acre será sede do 1º Congresso de Direito Desportivo

Rio Branco, capital do Acre, receberá o 1º Congresso de Direito Desportivo, no dia 22 de fevereiro, realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). A entrada é gratuita e com vaga para 170 pessoas.

O objetivo é abordar assuntos como a manipulação de resultados, justiça e procuradoria desportiva, e Ordamento Jurídico Desportivo (regulamentação do comportamento jurídico entre Entidades Administradoras do Desporto – EAD –, clubes futebolísticos, torcedores, atletas e Poder Público).

O congresso é para atletas, comissões técnicas, árbitros, e dirigentes de clubes esportivos. As palestras serão ministradas por quatro advogados: Rafael Bozzano, Rauê Sarkis Bezerra, Mario Gilson de Paiva Souza, e Jorge Ivo Amaral da Silva.

Veja a programação completa:

Programação do 1º Congresso de Direito Desportivo (Reprodução/G1)

