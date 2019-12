Agência Antidoping exclui Rússia de Olimpíadas e Mundiais por quatro anos

A Agência Mundial Antidoping (Wada) decidiu excluir a Rússia de grandes competições esportivas durante quatro anos por falsificação de dados dos controles entregues à entidade.

Assim, o país não poderá ser representado nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e de Inverno de Pequim 2022, além de Mundiais de todas as modalidades, o que inclui a Copa do Catar 2022. A Rússia também não poderá organizar disputas desse nível em seu território.

A Eurocopa 2020 não corre perigo de perder São Petersburgo como uma das 12 sedes, pois não está categorizada no grupo de competições restringidas. A Rússia ainda pode recorrer da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS ).

Os atletas do país que passarem por testes antidoping poderão competir sob bandeira neutra.

O anúncio foi feito por um porta-voz da agência depois de uma reunião do comitê executivo nesta segunda-feira, em Lausanne, em que a votação unânime decidiu pela suspensão dos russos.

Deixe seu Comentário

Leia Também