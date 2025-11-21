Agenda esportiva reúne Paralimpíadas Escolares, JOIAL, Brasileiro de Wrestling e jogos regionais

A semana está repleta de competições importantes no esporte brasileiro e regional. Entre eventos nacionais, torneios internacionais e disputas estaduais, atletas sul-mato-grossenses marcam presença em agendas que vão das Paralimpíadas Escolares ao JOIAL, passando pelo Campeonato Brasileiro de Wrestling e jogos regionais. Confira a programação completa:
Paralimpíadas Escolares 2025 – 1ª e 2ª Fases
Datas: 18 a 21 e 26 a 28 de novembro
Local: Centro de Treinamento Paralímpico – São Paulo (SP)
Horário: A partir das 8h
5ª Edição do JOIAL
Data: 20 de novembro
Local: Quadra Esportiva Aldeia Lagoinha – Aquidauana (MS)
Gymnaestrada Mundial
Datas: 20 a 22 de novembro
Local: Ginásio Aecim Tocantins – Cuiabá (MT)
Abertura: 20 de novembro, às 19h
Campeonato Brasileiro U17, U20, U23 e Infantil de Wrestling
Datas: 20 a 23 de novembro
Local: Rio de Janeiro (RJ)
Jogos Abertos de MS – Etapa Final
Datas: 20 a 23 de novembro
Local: Três Lagoas (MS)
Festival de Praia
Datas: 20 a 23 de novembro
Local: Marina Taboado – Aparecida do Taboado (MS)
Horário: A partir das 8h
Brazil Master Cup 55+ de Handebol
Datas: 20 a 23 de novembro
Local: Natal (RN)
2ª Copa Mercosul de Basketball 2025 – Sub-14, Sub-16 e Sub-18
Datas: 21 a 23 de novembro
Local: Campo Grande (MS)
Abertura: 21 de novembro, às 18h
Horário das competições: A partir das 8h
Locais: Sesc Horto e CEMTE
Campeonato Estadual de Vôlei Sub-17
Datas: 21 a 23 de novembro
Local: Nova Andradina (MS)
Horário: A partir das 8h
Pantanal Moto Weekend
Data: 22 de novembro
Local: Campo Grande (MS)
Horário: Saída às 11h30
Local de encontro: Road House – Norte Sul Plaza
Ação Beneficente
Data: 22 de novembro
Local: Associação Lar do Pequeno Assis – Campo Grande (MS)
Horário: 14h
2º Pedal das Patroas do MTB
Data: 22 de novembro
Local: Praça das Piraputangas – Bonito (MS)
Horário: 6h30
Campeonato Brasileiro de Tiro Defensivo 2025
Datas: 22 e 23 de novembro
Local: Clube CTA – Atibaia (SP)
Campeonato Brasileiro de Flag Football
Datas: 22 e 23 de novembro
Local: CERET – São Paulo (SP)
4ª Etapa do XX Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação
Datas: 22 e 23 de novembro
Locais:
22/11 – Parque Ecológico do Sóter, às 14h30
23/11 – Parque das Nações Indígenas (Concha Acústica), às 8h30
Jogos da Melhor Idade – Voleibol e Bocha
Datas: 24 a 30 de novembro
Local: Três Lagoas (MS)
Abertura: 24 de novembro, às 16h30
XXII Sul-Americano de Atletismo Master – Pista e Campo 2025
Datas: 24 a 30 de novembro
Local: Santiago – Chile