Agenda esportiva reúne Paralimpíadas Escolares, JOIAL, Brasileiro de Wrestling e jogos regionais

A semana está repleta de competições importantes no esporte brasileiro e regional. Entre eventos nacionais, torneios internacionais e disputas estaduais, atletas sul-mato-grossenses marcam presença em agendas que vão das Paralimpíadas Escolares ao JOIAL, passando pelo Campeonato Brasileiro de Wrestling e jogos regionais. Confira a programação completa:

Paralimpíadas Escolares 2025 – 1ª e 2ª Fases

Datas: 18 a 21 e 26 a 28 de novembro

Local: Centro de Treinamento Paralímpico – São Paulo (SP)

Horário: A partir das 8h

5ª Edição do JOIAL

Data: 20 de novembro

Local: Quadra Esportiva Aldeia Lagoinha – Aquidauana (MS)

Gymnaestrada Mundial

Datas: 20 a 22 de novembro

Local: Ginásio Aecim Tocantins – Cuiabá (MT)

Abertura: 20 de novembro, às 19h

Campeonato Brasileiro U17, U20, U23 e Infantil de Wrestling

Datas: 20 a 23 de novembro

Local: Rio de Janeiro (RJ)

Jogos Abertos de MS – Etapa Final

Datas: 20 a 23 de novembro

Local: Três Lagoas (MS)

Festival de Praia

Datas: 20 a 23 de novembro

Local: Marina Taboado – Aparecida do Taboado (MS)

Horário: A partir das 8h

Brazil Master Cup 55+ de Handebol

Datas: 20 a 23 de novembro

Local: Natal (RN)

2ª Copa Mercosul de Basketball 2025 – Sub-14, Sub-16 e Sub-18

Datas: 21 a 23 de novembro

Local: Campo Grande (MS)

Abertura: 21 de novembro, às 18h

Horário das competições: A partir das 8h

Locais: Sesc Horto e CEMTE

Campeonato Estadual de Vôlei Sub-17

Datas: 21 a 23 de novembro

Local: Nova Andradina (MS)

Horário: A partir das 8h

Pantanal Moto Weekend

Data: 22 de novembro

Local: Campo Grande (MS)

Horário: Saída às 11h30

Local de encontro: Road House – Norte Sul Plaza

Ação Beneficente

Data: 22 de novembro

Local: Associação Lar do Pequeno Assis – Campo Grande (MS)

Horário: 14h

2º Pedal das Patroas do MTB

Data: 22 de novembro

Local: Praça das Piraputangas – Bonito (MS)

Horário: 6h30

Campeonato Brasileiro de Tiro Defensivo 2025

Datas: 22 e 23 de novembro

Local: Clube CTA – Atibaia (SP)

Campeonato Brasileiro de Flag Football

Datas: 22 e 23 de novembro

Local: CERET – São Paulo (SP)

4ª Etapa do XX Campeonato Sul-Mato-Grossense de Orientação

Datas: 22 e 23 de novembro

Locais:

22/11 – Parque Ecológico do Sóter, às 14h30

23/11 – Parque das Nações Indígenas (Concha Acústica), às 8h30

Jogos da Melhor Idade – Voleibol e Bocha

Datas: 24 a 30 de novembro

Local: Três Lagoas (MS)

Abertura: 24 de novembro, às 16h30

XXII Sul-Americano de Atletismo Master – Pista e Campo 2025

Datas: 24 a 30 de novembro

Local: Santiago – Chile

