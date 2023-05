Agenda esportiva tem motovelocidade, futsal, corrida e ciclismo; Confira

Sabadão e a agenda esportiva de Mato Grosso do Sul está cheia de eventos em Campo Grande, Nova Andradina, Angélica, Corumbá, Bonito e Sidrolândia para este sábado (27) e domingo (28).

Motovelocidade - Campo Grande receberá novamente o Moto 1000 GP neste fim de semana, entre os dias 26 e 28 de maio, no Autódromo Orlando Moura. A cidade recebeu o evento nos anos de 2013 e 2015.

As provas de sábado (27) da GP 1000, GP 600, GP 300 e a categorias da Yamalube R3 Blu cRU Latin América serão transmitidas pelo Canal do Youtube do Moto 1000 GP. No domingo (28), além do Youtube, poderão ser acompanhadas pelo BandSport. A DEZERÓ Racing e o 2 Horas de Endurance também terão transmissão no Canal do Youtube do evento.

Judô - A 8ª Copa Judô Futuro Interestadual da modalidade se iniciou nessa sexta-feira (26) e termina hoje (27) no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. As disputas começam às 8h deste sábado e devem terminar por volta das 17h.

Futsal de base - A última rodada da fase de classificação da 8ª edição da Copa Pelezinho acontecerá neste sábado (27) com oito jogos em dois municípios do interior de Mato Grosso do Sul. Em Bonito, distante 355 km de Campo Grande, serão quatro partidas. O mesmo número de jogos se disputarão em Sidrolândia, distante 71 km da Capital.

No município sidrolandense, a partir das 9h, tem AEB/Sicredi/Sidrolândia x Ribas do Rio Pardo (sub-13); AEB/Pé de Cedro/Sidrolândia x Ribas do Rio Pardo (sub-11); AEB/Globo Ferros/Sidrolândia x Ribas do Rio Pardo (sub-9) e AEB/Hotel Acácia/Sidrolândia x Ribas do Rio Pardo (sub-7). Já em Bonito, serão quatro jogos nas quatro categorias entre os times da Associação Gol Bonito e da Escolinha Pelezinho.

Ciclismo - No Parque Ecológico do Sóter, em Campo Grande, a partir das 13h30 deste sábado (27), tem o ciclismo kids para crianças. O evento é gratuito e organizado pela Prefeitura de Campo Grande.

Corrida - A 1ª Corrida Unimed acontecerá também neste sábado (27), com largada no Parque das Nações Indígenas a partir das 16h. O evento é organizado pela Associação Campo-Grandense Paradesportiva Driblando as Diferenças.

Futebol amador - A 19ª Copa Assomasul tem rodada neste sábado em dois municípios. Em Nova Andradina, os jogos começam na manhã no Estádio Andradão. Já em Angélica, os confrontos também acontecem no estádio municipal.

Hipismo - A 3ª etapa do Ranking da FSMH (Federação Sul-Mato-Grossense de Hípica) será neste sábado e domingo a partir das 8h30 na sede da Acatama, em Maracaju, cidade distante 160 km da Capital. A competição terá 180 participantes e as finais serão no domingo.

