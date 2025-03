Águia Negra é absolvido por suposta escalação irregular no Sul-Mato-Grossense

O Águia Negra foi absolvido pelo TJD-MS (Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul) por uma suposta escalação irregular, durante julgamento do recurso na noite desta quarta-feira (26).

A denúncia havia sido ofertada e indicava que dois jogadores, Dudu e Cy, não poderiam ter atuado no jogo de volta das quartas de final contra o Dourados, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense.

O DAC alegou que os dois jogadores estariam suspensos pelo acúmulo de cartões, mas uma normativa assinada pelo diretor de competições da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Marco Tavares, indicava que apesar de não constar no regulamento geral da competição, os clubes "reconheciam a importância de não acumular cartões amarelos para as outras fases da competição".

Todos os auditores seguiram o voto do relator assim, por unanimidade, o Pleno TJD-MS decidiu absolver o Águia Negra e dar sequência ao Campeonato Estadual.

A absolvição do rubro-negro mantém os resultados dentro de campo, barrando a solicitação do DAC para paralisar o Campeonato, ou seja, as finais seguem normalmente.

Assim, a final entre Ivinhema e Operário, que terá início neste final de semana, continua mantida.

