Águia Negra vence por 3 a 2 e assume a 3ª colocação do grupo A5 da Série D

O time sul-mato-grossense Águia Negra conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D, nesta quarta-feira (30). O resultado levou o time ao G4 do grupo A5.

A equipe de Rio Brilhante bateu o Goianésia (GO), no interior de Goiás, por 3 a 2. Jonathan e Kareca, duas vezes, marcaram os gols do Águia. Franklin e Márcio foram os autores dos gols do time da casa.

O grupo A5 tem Goianésia e Operário (MT) dividindo a liderança, ambos com 6 pontos. O Águia Negra é o terceiro, com 5 pontos, invicto na competição. Goiânia (GO), União (MT), Real Noroeste (ES) e Aparecidense (GO) têm 4 pontos. O Vitória (ES) não pontuou.

A próxima partida do Águia Negra será sábado contra o Goiânia (GO), às 18 horas, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O Campeonato Brasileiro da Série D conta com oito grupos de oito times.

De acordo com o regulamento, os times jogam entresi dentro de cada grupo em turno e returno. Avançam para o mata-mata os quatro melhores classificados de cada chave. Os semifinalistas do torneio garantem acesso a edição seguinte da Série C.

Deixe seu Comentário

Leia Também