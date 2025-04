Ainda sem horário, Fonseca estreia contra dinamarquês no Masters de Madri

O tenista brasileiro João Fonseca estreia no Masters de Madri nesta quinta-feira (24), mas sem horário definido pela competição. Contudo, ele já conhece o adversário: o dinamarquês Elmer Moller, revelação de 21 anos, atual 114 no ranking da ATP.

Ele conseguiu a vaga após passar por duas fases classificatórias, sendo que uma delas, recheada de emoção ao vencer o polonês Kamil Majchrzak.

Essa será a primeira vez que o brasileiro e o dinamarquês se encontram em um circuito.

Quem avançar desse duelo já saberá com quem jogará a próxima fase: o americano Tommy Paul e atual 12° lugar no ranking mundial.

O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+ no sistema streaming.

