Al-Hilal apronta contra City, vence e pega Fluminense nas quartas da Copa de Clubes

O time do Al-Hilal não apenas surpreendeu na bola jogada, mas como venceu o Manchester City pelo placar de 4 a 3, na noite desta segunda-feira (30) pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos.

Na próxima fase da competição, os sauditas enfrentarão o Fluminense por uma vaga nas semifinais - o time brasileiro eliminou a Inter de Milão.

O Manchester City começou com tudo e logo abriu o placar com Bernardo Silva, resultado que se arrastou ao longo da primeira etapa. Mas só foi os times virarem de lado no campo, que tudo mudou. Em dois ataques, o Al-Hilal começou a brilhar: Marcos Leonardo empatou e Malcom virou.

Mas engana-se quem acreditou que o time de Guardiola iria baixar a guarda. Haaland, aproveitando rebote do escanteio, logo empatou a partida: 2 a 2 no placar e novamente, o resultado se arrastava até a prorrogação.

Nos últimos 30 minutos, Koulibaly foi o responsável por marcar o terceiro do clube saudita, mas Foden empatou novamente, deixando a partida eletrizante.

E quem estava lá para decidir a favor do Al-Hilal? O brasileiro Marcos Leonardo, aos 112 minutos, decretou a vitória dos sauditas aproveitando rebote de Ederson, após finalização de Savic.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também