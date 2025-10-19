Alê cita carência do vôlei em algumas cidades e que 'tenta retribuir carinho'

Alexandre Elias, o Alê, líbero da equipe do Sada Cruzeiro, conversou com o JD1 Notícias logo após conquistar o título da Supercopa de Vôlei, em Campo Grande, neste domingo, dia 19 de outubro, e destacou que tenta retribuir da melhor forma o carinho recebido dos torcedores.

O atleta frisou que essa questão do carinho é muito em virtude da ausência do vôlei em algumas cidades - a capital sul-mato-grossense é uma delas, inclusive, embora, o Pantanal Vôlei tenha confirmado a participação para a edição da Superliga B nesta temporada.

"Tem alguns lugares pelo Brasil que falta vôlei, você vê essa parte do Centro-Oeste, Nordeste, tem muito pouco vôlei pela Superliga. Cada ano que passa, criam-se times para tentar subir, que é muito importante", disse à reportagem.

E na visão de Alê, é importante retribuir esse carinho quando acontece esse tipo de evento. "A gente sabe que é um pouco dessa carência de voleibol nesses lugares, mas a gente sempre tenta retribuir esse carinho da melhor maneira possível. O torcedor hoje veio para cá, compareceu, gritou de novo. Então a gente passa esse carinho para eles que a gente recebe também".

O líbero é um dos nomes de destaque do Sada Cruzeiro, mesmo em meio a tantas estrelas e jogadores experientes. Alê está no clube desde 2023 e já foi eleito o melhor líbero do Mundial de Clubes 2024 e da Superliga 2024-25.

E para conquistar não apenas os títulos individuais, o atleta lembra que o clube tem uma filosofia muito bem desenhada para também vencer as competições que disputa, como foi o caso da Superliga de Vôlei.

"Eu acho que é a filosofia da equipe. Desde o primeiro dia que eu estava aqui, eu senti isso, essa garra do time, de sempre querer vencer, vencer, vencer. Historicamente, a gente começou com esses troféus, mas quanto mais, melhor, a gente trabalha muito todos os dias".

