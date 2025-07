Alemanha e Espanha decidem última vaga na final da Euro Feminina; saiba onde assistir

A bola rola nesta quarta-feira (23), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), para um dos confrontos mais aguardados da Eurocopa Feminina de 2025.

Alemanha e Espanha se enfrentam no Estádio Letzigrund, em Zurique, pela semifinal do torneio. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube. Quem apitará o jogo será a brasileira Edna Alves.

Maior campeã da história da competição, com oito títulos, a seleção alemã tenta mais uma vez carimbar sua vaga na decisão do torneio continental.

A equipe chega embalada após uma classificação dramática nas quartas de final, quando venceu a França nos pênaltis por 5 a 4, após empate no tempo regulamentar.

Do outro lado, a Espanha vive um momento especial. Atual campeã da Copa do Mundo e vencedora da Liga das Nações da UEFA, a equipe comandada por Montserrat Tomé Vázquez busca um título inédito na Eurocopa.

Nas quartas, as espanholas superaram a Suíça com autoridade, vencendo por 2 a 0.

Quem vencer o duelo enfrentará a Inglaterra na grande final, marcada para o próximo domingo (27). As inglesas garantiram vaga na decisão ao derrotar a Itália.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também