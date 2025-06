Alemanha e França disputam 3º lugar da Liga das Nações neste domingo; saiba onde assistir

Alemanha e França se enfrentam neste domingo (8), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), na MHPArena, em Stuttgart, pela disputa do terceiro lugar da Liga das Nações 2024/25.

Após derrotas dolorosas nas semifinais, ambas as seleções buscam encerrar a competição com uma vitória que garanta um lugar no pódio.

A Alemanha chega ao confronto tentando se recuperar da virada sofrida para Portugal, por 2 a 1, em casa. O revés quebrou a invencibilidade da equipe na competição, que até então somava cinco vitórias e três empates, além de encerrar uma série de sete partidas sem perder como mandante.

A torcida alemã, mais uma vez, viu sua seleção ser eliminada em casa, o que já havia ocorrido na Eurocopa passada, quando caiu para a Espanha nas quartas de final.

Já a França também teve uma semifinal traumática. A equipe foi derrotada por 5 a 4 pela Espanha, após chegar a estar perdendo por 5 a 1. Apesar da reação nos minutos finais, não conseguiu o empate que levaria a partida para a prorrogação.

Nas últimas cinco partidas disputadas, os franceses acumulam duas vitórias, um empate e duas derrotas. Campeã da Nations League em 2020/21, a França busca mais uma medalha na competição.

O histórico entre as seleções mostra equilíbrio, com leve vantagem para os franceses: em 34 confrontos, foram 15 vitórias da França, 11 da Alemanha e 8 empates.

Nos últimos seis encontros, cada seleção venceu duas vezes, com dois empates. Curiosamente, a Alemanha levou a melhor nos dois últimos amistosos entre as equipes, vencendo por 2 a 0 fora de casa e por 2 a 1 em seus domínios, ambos em 2023.

A partida entre Alemanha e França será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e ESPN, na TV fechada, e também estará disponível pelo Disney+.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também