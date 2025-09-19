Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Alison dos Santos conquista prata nos 400m com barreiras no Mundial de Tóquio

O ouro ficou com o norte-americano, Rai Benjamin

19 setembro 2025 - 10h24Sarah Chaves, com CNN
Alison dos SantosAlison dos Santos   (Wagner Carmo/CBAt)

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, garantiu a medalha de prata na final dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio, no Japão.


Bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Alison cruzou a linha de chegada em 46s84, ficando atrás apenas do norte-americano Rai Benjamin, campeão com 46s52. O terceiro lugar foi para o catari Abderrahman Samba, que registrou 47s06.


A prova também reservou surpresa: o norueguês Karsten Warholm, bicampeão olímpico e um dos favoritos, derrubou uma barreira e terminou apenas em quinto, com 47s58.


Esta foi a segunda medalha mundial de Alison. Em 2022, no campeonato realizado em Eugene, nos Estados Unidos, ele fez história ao conquistar o ouro, com o tempo de 46s29, até hoje o melhor de sua carreira.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jogo aconteceu na tarde desta quinta-feira
Esportes
Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino
Os ingressos estão disponíveis pelo valor integral de R$20
Esportes
Ingressos para Comercial x Maracaju já estão à venda; saiba mais
Foto: Reuters/Pilar Olivares
Esportes
Brasil perde posição entre seleções no ranking da Fifa
Estádio Jacques da Luz
Esportes
MPMS libera até 3,5 mil torcedores no Estádio Jacques da Luz durante jogos da Série B
As escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio
Educação
Consulta pública para currículo da Educação Digital começa nesta terça-feira
Gustavo chegou a dedicar gol ao filho
Esportes
Jogador do time de Aquidauana dedica gol ao filho, que falece antes do nascimento
Rebeca conquistou o título mundial
Esportes
Rebeca Lima é campeã mundial de boxe em Liverpool
Caio conquistou a prata no atletismo
Esportes
Caio Bonfim é prata na prova de 35 km do Mundial de Atletismo
As brabas do timão levaram o título jogando em casa
Esportes
Brasileirão Feminino: Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta
Edu, Márcio Santos e Athirson são uma das atrações da 14ª edição da Copa de Pelada
Esportes
Entre um chopp e uma partida, Copa de Pelada nasceu em MS e virou sucesso nacional com ex-jogadores

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão