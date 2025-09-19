Alison dos Santos conquista prata nos 400m com barreiras no Mundial de Tóquio

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, garantiu a medalha de prata na final dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo, disputado em Tóquio, no Japão.



Bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Alison cruzou a linha de chegada em 46s84, ficando atrás apenas do norte-americano Rai Benjamin, campeão com 46s52. O terceiro lugar foi para o catari Abderrahman Samba, que registrou 47s06.



A prova também reservou surpresa: o norueguês Karsten Warholm, bicampeão olímpico e um dos favoritos, derrubou uma barreira e terminou apenas em quinto, com 47s58.



Esta foi a segunda medalha mundial de Alison. Em 2022, no campeonato realizado em Eugene, nos Estados Unidos, ele fez história ao conquistar o ouro, com o tempo de 46s29, até hoje o melhor de sua carreira.



