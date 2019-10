Alisson e Marta são indicados a prêmio de melhor do mundo em 2019

O goleiro Alisson e o atacante Marta estão entre os indicados em suas categorias e disputarão um dos principais troféus da 10ª edição do Globe Soccer Awards, premiação "alternativa" que aponta os melhores jogadores do mundo no ano

Eles disputarão os prêmios com astros do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Messi, Van Dijk, Lucy Bronze e Megan Rapinoe. A premiação ocorre em dezembro.

Entre os homens, há sete indicados: Cristiano Ronaldo, Messi, Bernardo Silva e um quarteto do Liverpool formado por Alisson, Salah, Mané e Van Dijk. As mulheres na disputa são Marta, Ada Hegerbert, Alex Morgan, Lucy Brone, Sari Van Veenendaal, Megan Rapinoe e Amandine Henry.

O Globe Soccer também aponta a revelação do ano, e a lista traz promessas que já vêm se destacando no futebol europeu. Os cinco indicados são Ansu Fati, do Barcelona; João Félix, do Atlético de Madrid; Erling Haaland, do RB Salzburg; Jadon Sancho, do Borussia Dortmund; e Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

Na categoria de melhor clube do ano, há três concorrentes: o Liverpool, campeão europeu e vice-campeão inglês; o Ajax, sensação da Liga dos Campeões e campeão holandês; e o Lyon feminino, campeão europeu.

Entre os técnicos, os indicados são Jürgen Klopp, comandante do Liverpool; Erik Ten Hag, do Ajax; Massimiliano Allegri, da Juventus; Djamel Belmadi, da Argélia; e Fernando Santos, de Portugal.

