Esportes

Amistoso inclusivo no Belmar Fidalgo reúne atletas e promove inclusão na Capital

Evento celebra o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência e usa o esporte como ferramenta de cidadania

06 dezembro 2025 - 10h52Taynara Menezes
Neste sábado (6), a partir das 13h, a Praça do Belmar Fidalgo recebe a terceira edição do Amistoso Inclusivo, evento que integra o calendário municipal em alusão ao Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.

A iniciativa utiliza o esporte como ferramenta de participação social e cidadania, reunindo 62 atletas, 20 amputados e 42 pessoas surdas, nas categorias masculina e feminina.

A superintendente Priscilla Justi, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), reforça o papel do esporto para os participantes.

“O evento demonstra que o esporte é uma ferramenta fundamental para conscientizar a população sobre a importância da inclusão e quebrar barreiras. A SAS, por meio da Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU), trabalha pela valorização das habilidades individuais, independente da condição física”.

O Amistoso conta com apoio da Funesp, que disponibilizou o espaço, árbitros, medalhas e troféus. A entrada é gratuita e aberta ao público, envolvendo atletas, famílias e a comunidade.

De acordo com dados do Censo 2022, 6,8% da população de Campo Grande declarou ter algum tipo de deficiência, incluindo limitações visuais, auditivas, motoras ou mentais. A data, instituída pela ONU em 1992, tem como objetivo conscientizar sobre a importância de garantir qualidade de vida às pessoas com deficiência em todo o mundo.

