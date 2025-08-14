Menu
Esportes

Ana Castela cantará Hino Nacional em jogo da NFL no Brasil

Partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs será no dia 5 de setembro, em São Paulo

14 agosto 2025 - 15h05Carla Andréa

A cantora sul-mato-grossense Ana Castela foi escolhida para entoar o Hino Nacional Brasileiro antes da partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válida pela NFL, no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O duelo contará ainda com a cantora colombiana Karol G como atração do show do intervalo.

Esta será a segunda vez que a liga de futebol americano realiza um jogo oficial no Brasil. Em setembro de 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram no mesmo estádio, com Luísa Sonza na execução do hino e Anitta no intervalo, diante de 50 mil pessoas.

Além de São Paulo, o Rio de Janeiro também receberá a atmosfera da liga por meio do evento “NFL Experience”, que transmitirá a partida ao vivo no Armazém da Utopia, na região portuária, oferecendo atividades interativas para recriar a experiência de um jogo da NFL.

A “NFL Experience” ocorrerá simultaneamente em outras cidades ao redor do mundo, como Cidade do México, Manchester, Berlim, Madri e Toronto.

