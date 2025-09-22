Ancelotti confirma data de convocação para amistosos da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti já tem data definida para anunciar a próxima lista da Seleção Brasileira. A convocação acontecerá no dia 1º de outubro, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e servirá para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

O primeiro jogo acontece no dia 10/10, em Seul, contra os sul-coreanos, às 8h (horário de Brasília). Quatro dias depois, no dia 14/10, o Brasil encara o Japão, às 7h30, em mais um compromisso em solo asiático. Ambos os duelos marcam o início da preparação após o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Desde que assumiu o comando, Ancelotti soma duas vitórias, um empate e uma derrota. A estreia foi contra o Equador, em Guayaquil, com empate por 0 x 0. Na partida seguinte, contra o Paraguai, a Seleção saiu vencedora por 1 x 0 e garantiu vaga no Mundial.

Na despedida das Eliminatórias, a Seleção venceu o Chile por 3 x 0 no Maracanã, mas acabou superada pela Bolívia por 1 x 0 em El Alto.

O ataque brasileiro soma quatro gols sob o comando do treinador, enquanto a defesa sofreu apenas um, mantendo saldo positivo nos quatro primeiros jogos. Apesar da classificação, o Brasil encerrou sua campanha nas Eliminatórias com a pior campanha desde que a disputa adotou o novo formato.

Com sete pontos conquistados em doze possíveis, Ancelotti busca dar sequência ao trabalho de renovação do grupo. A ideia é equilibrar a experiência de jogadores consolidados com a oportunidade para jovens talentos, de olho não apenas no Mundial de 2026, mas também no fortalecimento da Seleção a médio prazo.

