Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Ancelotti confirma data de convocação para amistosos da Seleção Brasileira

O primeiro jogo acontece no dia 10/10, em Seul, contra os sul-coreanos, às 8h (horário de Brasília)

22 setembro 2025 - 18h41Brenda Assis
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti   (Reprodução/Veja)

O técnico Carlo Ancelotti já tem data definida para anunciar a próxima lista da Seleção Brasileira. A convocação acontecerá no dia 1º de outubro, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e servirá para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

O primeiro jogo acontece no dia 10/10, em Seul, contra os sul-coreanos, às 8h (horário de Brasília). Quatro dias depois, no dia 14/10, o Brasil encara o Japão, às 7h30, em mais um compromisso em solo asiático. Ambos os duelos marcam o início da preparação após o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Desde que assumiu o comando, Ancelotti soma duas vitórias, um empate e uma derrota. A estreia foi contra o Equador, em Guayaquil, com empate por 0 x 0. Na partida seguinte, contra o Paraguai, a Seleção saiu vencedora por 1 x 0 e garantiu vaga no Mundial.

Na despedida das Eliminatórias, a Seleção venceu o Chile por 3 x 0 no Maracanã, mas acabou superada pela Bolívia por 1 x 0 em El Alto.

O ataque brasileiro soma quatro gols sob o comando do treinador, enquanto a defesa sofreu apenas um, mantendo saldo positivo nos quatro primeiros jogos. Apesar da classificação, o Brasil encerrou sua campanha nas Eliminatórias com a pior campanha desde que a disputa adotou o novo formato.

Com sete pontos conquistados em doze possíveis, Ancelotti busca dar sequência ao trabalho de renovação do grupo. A ideia é equilibrar a experiência de jogadores consolidados com a oportunidade para jovens talentos, de olho não apenas no Mundial de 2026, mas também no fortalecimento da Seleção a médio prazo.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dembélé é o melhor jogador do mundo
Esportes
Ousmane Dembélé é eleito melhor jogador do mundo; Raphinha fica em 5°
Caio Bonfim é ouro nos 20km do Mundial de Tóquio
Esportes
Com ouro de Caio Bonfim, Brasil tem melhor desempenho em Mundial de Atletismo
Guaicurus e Chelsea Brasil MS fecharam parceria e já contam com novo uniforme
Esportes
A base vem forte: Chelsea e Guaicurus se unem para revelar futuros craques de MS
Alison dos Santos
Esportes
Alison dos Santos conquista prata nos 400m com barreiras no Mundial de Tóquio
Jogo aconteceu na tarde desta quinta-feira
Esportes
Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino
Os ingressos estão disponíveis pelo valor integral de R$20
Esportes
Ingressos para Comercial x Maracaju já estão à venda; saiba mais
Foto: Reuters/Pilar Olivares
Esportes
Brasil perde posição entre seleções no ranking da Fifa
Estádio Jacques da Luz
Esportes
MPMS libera até 3,5 mil torcedores no Estádio Jacques da Luz durante jogos da Série B
As escolas da rede estadual foram orientadas a disponibilizar materiais de apoio
Educação
Consulta pública para currículo da Educação Digital começa nesta terça-feira
Gustavo chegou a dedicar gol ao filho
Esportes
Jogador do time de Aquidauana dedica gol ao filho, que falece antes do nascimento

Mais Lidas

Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital