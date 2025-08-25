Ancelotti convoca nova seleção para reta final das Eliminatórias

A Seleção Brasileira será convocada nesta segunda-feira (25), às 14h30 (de MS), para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com vaga já garantida, o técnico Carlo Ancelotti aproveitará os confrontos contra Chile (4/9) e Bolívia (9/9) para testar novos nomes e observar de perto possíveis novidades para o Mundial.

Com apenas quatro convocações restantes antes da lista final para a Copa nos EUA, Canadá e México, a comissão técnica vê esta como uma oportunidade de fazer testes. A tendência é por uma lista mais enxuta, com 23 jogadores, diferente dos 25 chamados em junho e com forte presença de atletas que atuam no futebol brasileiro, por estarem em ritmo de competição mais intenso.

Entre os nomes vazados antecipadamente, nove jogadores nunca foram convocados para a Seleção principal, como Brazão (Santos), Léo Pereira (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo), e Kaio Jorge (Cruzeiro). A ideia é dar espaço para novos talentos e poupar jogadores já consolidados, como Vinicius Júnior (suspenso contra o Chile) e Rodrygo.

Neymar ainda é dúvida. O camisa 10 do Santos está em tratamento por conta de um edema na coxa e tenta se recuperar a tempo de enfrentar o Fluminense no fim de semana. Ancelotti decidirá se o convoca após quase dois anos fora da Seleção — sua última partida foi contra o Uruguai, em outubro de 2023, quando sofreu lesão no joelho.

O Brasil entra em campo em 3º lugar nas Eliminatórias, com 25 pontos, empatado com o Equador e atrás apenas de Argentina (35) e do próprio Equador pelo critério de desempate.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também