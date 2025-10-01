Ancelotti convoca Seleção com retorno de Vini Jr e estreia de Rodrygo sob seu comando

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quarta-feira (1º), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os amistosos de outubro contra Coreia do Sul e Japão.

Entre os 26 nomes, os principais destaques são o retorno de Vinícius Júnior e a primeira convocação de Rodrygo sob o comando do treinador italiano, ambos jogadores do Real Madrid.

Rodrygo, que já foi dirigido por Ancelotti no clube espanhol, vive a primeira chance com a Seleção na era do técnico.

“Rodrygo está muito bem. Não joga tanto, mas sempre que entra corresponde. É um jogador motivado e com características técnicas muito importantes, podendo atuar em várias posições do ataque”, destacou o treinador.

Vini Jr volta após ficar fora da última lista por suspensão nas Eliminatórias. Entre as ausências, pesaram as lesões de nomes como Raphinha (Barcelona), Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Andrey Santos e Alisson, todos chamados anteriormente por Ancelotti.

A Seleção se apresenta na próxima segunda-feira (6), em Seul. O primeiro amistoso será contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, na capital sul-coreana, e o segundo contra o Japão, no dia 14, em Tóquio.

Lista de convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

