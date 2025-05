Ancelotti desconversa sobre Seleção Brasileira e deixa futuro em aberto no Real Madrid

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, voltou a ser questionado sobre a possibilidade de assumir o comando da Seleção Brasileira e evitou dar qualquer definição.

O treinador italiano, que está entre os cotados para substituir Dorival Jr., declarou que só falará sobre seu futuro após o encerramento da atual temporada europeia.

“Posso esclarecer que a verdade é que tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pela torcida. Não falarei sobre meu futuro antes do dia 25 (de maio)”, afirmou Ancelotti, em entrevista coletiva.

A data mencionada pelo técnico se refere à última rodada da LaLiga, quando o Real Madrid enfrentará o Real Sociedad, no estádio Santiago Bernabéu.

A possível saída de Ancelotti do clube merengue também foi tema durante a conversa com a imprensa. O treinador desconversou sobre qualquer decisão já tomada, mas garantiu que, quando chegar o momento, será uma despedida em paz.

“Não vou dizer nada, não sei o que vai acontecer. Mas, aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica. Nunca tive uma briga em seis anos com o clube, nem terei uma no último dia, que não sei quando será. Poderia ser 25 de maio, em 2026, 2030”, disse.

Na Espanha, veículos da imprensa local têm publicado diferentes versões sobre as tratativas entre Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Enquanto alguns jornais afirmam que as negociações avançaram, outros indicam que o italiano ainda não deu uma resposta definitiva.

Ancelotti, de 64 anos, está em sua segunda passagem pelo Real Madrid. Em sua carreira vitoriosa, acumula títulos da Champions League, ligas nacionais e diversos troféus em países como Itália, Inglaterra, Alemanha e França.

