Ancelotti faz oito mudanças para duelo com Japão; confira

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, promoveu oito mudanças na equipe que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10), e realizou nesta segunda (13), no Ajinomoto Stadium, no Japão, o último treino antes do amistoso contra os japoneses.

Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Júnior foram mantidos entre os titulares. O time escalado no treino teve Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio; e Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli no ataque.

Assim como nas Datas Fifa anteriores, em junho e setembro, Ancelotti voltou a testar a equipe no esquema 4-3-3, reforçando o estilo ofensivo e o rodízio de atletas.

Bruno Guimarães, único jogador titular em todas as partidas sob o comando do treinador italiano, teve o posicionamento alterado: ele deixou de atuar ao lado de Casemiro e passou a jogar mais adiantado, ao lado de Paquetá.

Já Vini Jr. voltou a ter papel de destaque no setor ofensivo, desta vez mais centralizado, atuando quase como um centroavante, diferente das movimentações constantes com Rodrygo e Matheus Cunha.

Na lateral esquerda, Caio Henrique também pode ganhar minutos, já que Ancelotti testou o jogador durante a atividade. O técnico só deve confirmar oficialmente a escalação horas antes da partida, na preleção.

Com a entrada de Hugo Souza, o treinador italiano chegará a 38 jogadores utilizados entre os 45 convocados desde que assumiu o comando da Seleção. Os volantes João Gomes e Joelinton, que estão no Japão, seguem à espera de uma oportunidade.

Brasil e Japão se enfrentam nesta terça-feira (14), às 6h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

