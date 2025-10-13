Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Ancelotti faz oito mudanças para duelo com Japão; confira

Técnico italiano volta ao esquema 4-3-3 em amistoso nesta terça-feira

13 outubro 2025 - 15h22Carla Andréa
Carlo Ancelotti na chegada da seleção brasileira a TóquioCarlo Ancelotti na chegada da seleção brasileira a Tóquio   (Rafael Ribeiro / CBF)

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, promoveu oito mudanças na equipe que goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira (10), e realizou nesta segunda (13), no Ajinomoto Stadium, no Japão, o último treino antes do amistoso contra os japoneses.

Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Júnior foram mantidos entre os titulares. O time escalado no treino teve Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto na defesa; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá no meio; e Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli no ataque.

Assim como nas Datas Fifa anteriores, em junho e setembro, Ancelotti voltou a testar a equipe no esquema 4-3-3, reforçando o estilo ofensivo e o rodízio de atletas.

Bruno Guimarães, único jogador titular em todas as partidas sob o comando do treinador italiano, teve o posicionamento alterado: ele deixou de atuar ao lado de Casemiro e passou a jogar mais adiantado, ao lado de Paquetá.

Já Vini Jr. voltou a ter papel de destaque no setor ofensivo, desta vez mais centralizado, atuando quase como um centroavante, diferente das movimentações constantes com Rodrygo e Matheus Cunha.

Na lateral esquerda, Caio Henrique também pode ganhar minutos, já que Ancelotti testou o jogador durante a atividade. O técnico só deve confirmar oficialmente a escalação horas antes da partida, na preleção.

Com a entrada de Hugo Souza, o treinador italiano chegará a 38 jogadores utilizados entre os 45 convocados desde que assumiu o comando da Seleção. Os volantes João Gomes e Joelinton, que estão no Japão, seguem à espera de uma oportunidade.

Brasil e Japão se enfrentam nesta terça-feira (14), às 6h30 (horário de Mato Grosso do Sul), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Descobrir um talento vai muito além de 'só jogar'
Esportes
Buscar novos talentos no tênis de mesa 'é um trabalho difícil', diz presidente da FTTMS
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Esportes
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025
Esportes
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025
Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF
Esportes
Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF
Ramon Dino faz história e conquista Mr. Olympia 2025
Esportes
Ramon Dino faz história e conquista Mr. Olympia 2025
Além de namorados, Calderano e Takahashi também fazem dupla na mista
Esportes
Sucesso de Calderano e Takahashi faz procura por tênis de mesa 'explodir' em MS
Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona, diz jornal
Esportes
Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona, diz jornal
Campo Grande sedia competição nacional feminina Sub-19 de vôlei
Esportes
Campo Grande sedia competição nacional feminina Sub-19 de vôlei
Série B do Campeonato Estadual tem rodada decisiva com três confrontos importantes
Esportes
Série B do Campeonato Estadual tem rodada decisiva com três confrontos importantes
Campeonato Estadual Sub-17 entra na fase eliminatória com quatro confrontos decisivos
Esportes
Campeonato Estadual Sub-17 entra na fase eliminatória com quatro confrontos decisivos

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado