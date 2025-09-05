Andreas Pereira é convocado para Seleção Brasileira

O meio-campista Andreas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras, foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti.

Ele entra na vaga de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Chile, na quinta-feira (4).

A convocação permitirá que Andreas viaje com a equipe para a última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na terça-feira (9), contra a Bolívia, fora de casa, no Estádio Municipal de El Alto, às 19h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

Esta não é a primeira dificuldade de Ancelotti nesta convocação. Antes do duelo contra o Chile, o treinador já havia perdido quatro jogadores por lesão: Alex Sandro, do Flamengo; Joelinton, do Newcastle; Vanderson, do Monaco; e Matheus Cunha, do Manchester United.

Andreas Pereira chegou ao Palmeiras na última terça-feira (2), após passagem pelo Fulham, da Inglaterra. O jogador já participou da pré-temporada e teve seu primeiro contato com os novos companheiros, realizando atividades junto ao grupo.

Com a Seleção já garantida na Copa de 2026, o confronto contra a Bolívia será apenas uma partida de fechamento das Eliminatórias.

