Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Andreas Pereira é convocado para Seleção Brasileira

Jogador do Palmeiras foi chamado para substituir Kaio Jorge, lesionado

05 setembro 2025 - 15h51Carla Andréa    atualizado em 05/09/2025 às 16h00
Andreas Pereira vai para a Bolívia com a Seleção Andreas Pereira vai para a Bolívia com a Seleção   (Fabio Menotti/Palmeiras)

O meio-campista Andreas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras, foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti.

Ele entra na vaga de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Chile, na quinta-feira (4).

A convocação permitirá que Andreas viaje com a equipe para a última partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na terça-feira (9), contra a Bolívia, fora de casa, no Estádio Municipal de El Alto, às 19h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

Esta não é a primeira dificuldade de Ancelotti nesta convocação. Antes do duelo contra o Chile, o treinador já havia perdido quatro jogadores por lesão: Alex Sandro, do Flamengo; Joelinton, do Newcastle; Vanderson, do Monaco; e Matheus Cunha, do Manchester United. 

Andreas Pereira chegou ao Palmeiras na última terça-feira (2), após passagem pelo Fulham, da Inglaterra. O jogador já participou da pré-temporada e teve seu primeiro contato com os novos companheiros, realizando atividades junto ao grupo.

Com a Seleção já garantida na Copa de 2026, o confronto contra a Bolívia será apenas uma partida de fechamento das Eliminatórias.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Seleção contou com brilho de Luis Henrique para vencer o Chile
Esportes
Com brilho de Luis Henrique, Brasil vence com tranquilidade o Chile no Maracanã
Bruno Henrique
Esportes
Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos pelo STJD
Seleção Brasileira
Esportes
Brasil garante vaga na semifinal do Mundial de Vôlei Feminino
Jogos da Juventude reúnem mais de 5 mil atletas em Brasília; MS terá 215 representantes
Esportes
Jogos da Juventude reúnem mais de 5 mil atletas em Brasília; MS terá 215 representantes
Jogador do Flamengo, Bruno Henrique
Esportes
JD1TV: Bruno Henrique é julgado no STJD por suposta manipulação de cartão; assista
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Esportes
Brasil x Chile: Seleção terá estreia de Ancelotti no Maracanã
Ingressos para Comercial x Aquidauana pelo Estadual estão à venda; confira
Esportes
Ingressos para Comercial x Aquidauana pelo Estadual estão à venda; confira
Aquidauana sedia 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS
Esportes
Aquidauana sedia 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026
Esportes
Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026
Ivete Sangalo fará show no Maracanã antes de Brasil x Chile pelas Eliminatórias
Esportes
Ivete Sangalo fará show no Maracanã antes de Brasil x Chile pelas Eliminatórias

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande