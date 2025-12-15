Menu
Ao lado de George, campo-grandense Saymon conquista etapa do Brasileiro de vôlei de praia

Eles também foram vencedores da primeira etapa do ano, em Navegantes, em Santa Catarina

15 dezembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Dupla conquistou a etapa de FortalezaDupla conquistou a etapa de Fortaleza   (Redes Sociais)

Jogando ao lado de George, o campo-grandense Saymon Barbosa conquistou durante o domingo, dia 14, a etapa do Circuito Brasileiro de volêi de Praia, disputado em Fortaleza, no Ceará.

Eles superaram a dupla Evandro e Arthur Lanci por dois a zero, com parciais de 21-14 e 21-16 para ganharem a última etapa do ano. George e Saymon também foram os vencedores da primeira etapa do ano, em Navegantes, em Santa Catarina.

Nas redes sociais, o atleta sul-mato-grossense se manifestou sobre o ano e o término da temporada, conquistando mais uma medalha para o currículo.

"Fechamos o ano de competições da melhor forma possível. Foi um ano de muito crescimento, evolução e aprendizado. Um ano de desafios, ajustes, resiliência e de muita entrega, mesmo quando os resultados ainda não apareciam. Cada etapa fez parte do processo e contribuiu para chegarmos até aqui".

O bronze ficou com Jonathan e Matheuszinho, que superaram Denilson/Jô por 2 a 0. A partida ocorreu no Festival Tamo Junto BB, no Marina Park.

No feminino, Talita e a cearense Taiana, em uma final decidida no tie-break, superaram Carol Horta/Elize por 14/21, 21/19 e 15/11, subindo ao lugar mais alto do pódio na 9ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia.

O bronze ficou com Andressa/Tainá que venceu Verena/Kyce por 2 a 0.

