Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF

Nauhany Leme da Silva, conhecida como Naná Silva, alcançou um feito histórico neste domingo (12).

Aos 15 anos, a jovem tenista brasileira conquistou seu primeiro título profissional de simples ao vencer o ITF W15 de São João da Boa Vista (SP).

Na final, ela superou a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Com a conquista, Naná se tornou a brasileira mais jovem a vencer um torneio profissional desde Bia Haddad Maia, em 2011.

A campanha da paulista foi marcada por superações. Na semifinal, ela virou o jogo contra a chilena Jimar Gonzalez, depois de estar perdendo por 4 games, e fechou com vitória por 6/4 e 6/2.

O título em São João da Boa Vista deve render à tenista sua melhor posição no ranking mundial, com previsão de estreia no top 700 da WTA.

Este não foi o único bom resultado recente da promissora atleta. Na semana anterior, Naná já havia levantado o troféu de duplas no ITF W35 de São Paulo, disputado no Clube Paineiras do Morumby.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também