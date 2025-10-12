Menu
Esportes

Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF

Naná Silva se torna a mais jovem campeã do país desde Bia Haddad Maia, em 2011

12 outubro 2025 - 16h07Carla Andréa, com ge

Nauhany Leme da Silva, conhecida como Naná Silva, alcançou um feito histórico neste domingo (12).

Aos 15 anos, a jovem tenista brasileira conquistou seu primeiro título profissional de simples ao vencer o ITF W15 de São João da Boa Vista (SP).

Na final, ela superou a chilena Antonia Vergara, cabeça de chave número 3 do torneio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Com a conquista, Naná se tornou a brasileira mais jovem a vencer um torneio profissional desde Bia Haddad Maia, em 2011.

A campanha da paulista foi marcada por superações. Na semifinal, ela virou o jogo contra a chilena Jimar Gonzalez, depois de estar perdendo por 4 games, e fechou com vitória por 6/4 e 6/2.

O título em São João da Boa Vista deve render à tenista sua melhor posição no ranking mundial, com previsão de estreia no top 700 da WTA.

Este não foi o único bom resultado recente da promissora atleta. Na semana anterior, Naná já havia levantado o troféu de duplas no ITF W35 de São Paulo, disputado no Clube Paineiras do Morumby.

