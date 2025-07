Aos 48 anos, Loco Abreu revela desejo de voltar aos gramados

Aos 48 anos, Sebastián "Loco" Abreu ainda não colocou um ponto final na carreira como jogador de futebol. Mesmo trabalhando como técnico do Tijuana, do México, o ídolo uruguaio do Botafogo revelou, em entrevista à TNT Sports, que planeja voltar a atuar profissionalmente em breve.

“Não só dá vontade. Eu vou voltar. Só isso, não posso adiantar nada. Tem que estar com a boca fechada. Já passei uma dica. Estou doido para contar, mas não posso”, afirmou o ex-centroavante.

A declaração aconteceu nesta quarta-feira (2), data emblemática para o atacante: há exatos 15 anos, Loco marcou um dos gols mais icônicos da história recente da seleção uruguaia.

Foi dele a famosa cavadinha que selou a vitória do Uruguai sobre Gana, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, levando a Celeste às semifinais após emocionante disputa de pênaltis.

Loco Abreu teve uma carreira marcada por sua irreverência e por rodar o mundo com a bola nos pés, ao todo, defendeu 11 clubes, incluindo uma passagem marcante pelo Botafogo, entre 2010 e 2012.

Pelo Alvinegro carioca, conquistou o Campeonato Carioca de 2010, com direito a cavadinha na decisão contra o Flamengo, em pleno Maracanã.

Desde que anunciou sua aposentadoria como jogador, em 2022, Abreu tem se dedicado à carreira de treinador. Já comandou equipes como Boston River (Uruguai), Always Ready (Bolívia), César Vallejo (Peru) e, atualmente, está à frente do Tijuana, no futebol mexicano.

