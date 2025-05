Aos 6 anos, campo-grandense conquista tríplice coroa no xadrez

Com apenas 6 anos de idade, o campo-grandense Vitor Gabriel Vilela alcançou um feito histórico para o xadrez estadual e nacional: conquistou os títulos brasileiros nas três modalidades oficiais da modalidade Blitz, Rápido e Clássico na categoria Sub-08 Absoluto, durante o Festival Nacional da Criança (FENAC), realizado em Teresina (PI).

Com o resultado, o jovem prodígio conquistou a chamada "tríplice coroa", honraria reservada a atletas que vencem as três categorias na mesma temporada.

Durante os cinco dias de competição, Vitor disputou 18 partidas invicto, somando 16 vitórias e dois empates. Ele chegou a enfrentar adversários até dois anos mais velhos, em confrontos que duravam em média duas horas.

Com esse desempenho, o sul-mato-grossense assegurou o direito de representar a Seleção Brasileira nos campeonatos Sul-Americano (Colômbia), Pan-Americano (Peru) e Mundial de Cadetes (Cazaquistão), todos previstos para este ano.

"Eu percebi que meu esforço valeu a pena, porque é muito difícil ganhar de um jogador, de três então. Foi muito difícil, nenhum jogador era fraco", disse Vitor.

Mato Grosso do Sul em destaque no FENAC

A delegação sul-mato-grossense contou com oito atletas e somou resultados expressivos. Mariana Felix, irmã de Vitor, foi vice-campeã no xadrez Blitz Sub-10. Rafaela Mattoso terminou em 4º lugar no Blitz Sub-12 Feminino, enquanto Matheus Andretto ficou entre os 10 melhores nas modalidades Blitz e Clássico.

No total, o estado levou quatro troféus e cinco medalhas, fechando a competição empatado com Santa Catarina na quarta colocação geral.

