JD1TV: Aos 70 anos, atleta de MS conquista pódios e coleciona troféus

Enquanto muitos associam a terceira idade ao descanso, Aparecida Cesca prova diariamente que vitalidade não tem idade. Aos 70 anos, a atleta baiana, mas que mora no Mato Grosso do Sul, acumula quilômetros correndo, histórias de superação e quase 800 troféus conquistados em competições no Brasil e no exterior.

Apaixonada por corrida há 35 anos, Aparecida encontrou no esporte um novo rumo para a vida após uma separação. Incentivada pelo irmão, participou de sua primeira prova e ficou em sexto lugar e não parou mais.

Chegou a ser campeã estadual e até hoje continua subindo ao pódio. "Corrida faz parte da minha vida. Depois que conheci o esporte, mudou tudo para melhor", contou.

As competições fazem parte do calendário fixo da atleta, principalmente no interior do Estado, onde é recebida com carinho. "O pessoal do interior me ama. Já faço parte da família deles. Às vezes eles mesmos me inscrevem nas provas", revelou.

O apartamento onde mora está tomado por troféus. “Medalha nem dá para contar, não tem mais espaço”, disse. E sobre parar? Nem pensar. “Se eu não morrer esse ano ou no ano que vem, vou estar correndo. Nem que eu seja a última a chegar, espera eu! Quero chegar e ser aplaudida”, concluiu.

