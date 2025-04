Após 11 anos, Renato Gaúcho volta ao comando do Fluminense

O técnico Renato Gaúcho, de 62 anos, foi apresentado como comandante do Fluminense e comandou o primeiro treino com o time nesta sexta-feira (4), um dia após assinar contrato com o clube carioca, em substituição a Mano Menezes, demitido após derrota do Tricolor para o Fortaleza, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a primeira atividade com os jogadores, Gaúcho foi apresentado oficialmente em coletiva de imprensa.

“Acima de tudo, fico muito feliz por estar aqui. É lógico que todas as competições que a gente entra, a gente entra para ganhar. Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados para conquistar títulos e disso eu não abro mão” pontuou treinador, que foi presenteado com a camisa 7, a mesma numeração do uniforme que usou na conquista do Campeonato Carioca de 1995, quando marcou o histórico gol de barriga contra o Flamengo.

Esta é a sétima passagem de Gaúcho como treinador pelo Tricolor carioca. Ele comandou o clube em 2002-2003, 2003, 2007-2008 (quando faturou a Copa do Brasil e o vice-campeonato da Libertadores), 2009 e 2014. O técnico vai trabalhar em parceria com os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. A preparação física ficará a cargo do coordenador da área, Ricardo Henriques, no clube desde fevereiro de 2024.

A reestreia de Gaúcho será no próximo domingo (6), no Maracanã, quando o Tricolor enfrentará o Bragantino a partir das 16h (horário de Brasília).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também