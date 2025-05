Após 9 anos, Operário vai disputar a Copa do Brasil Feminina

Após nove anos de ausência no calendário esportivo, a Copa do Brasil Feminina está de volta, conforme anúncio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o Operário Futebol Clube será o único representante de Mato Grosso do Sul na competição.

O torneio terá a participação de 65 clubes, englobando todas as regiões do Brasil e as três divisões do Campeonato Brasileiro feminino.

O Galo inicia a sua campanha logo na 1ª fase, prevista para o fim de maio, enfrentando uma das equipes da terceira divisão nacional, em confronto eliminatório de jogo único.

Caso avance, o time sul-mato-grossense enfrentará, na 2ª fase, uma das 16 equipes da Série A2, em jogos que devem ocorrer no mês de junho.

A 3ª fase, marcada para agosto, reunirá os classificados da etapa anterior com os 16 times da Série A1, a elite do futebol feminino nacional. Todas as fases terão o mesmo formato: confronto único, com decisão por pênaltis em caso de empate.

As oitavas de final devem ocorrer no dia 17 de setembro, seguidas pelas quartas de final no dia 24 do mesmo mês. Já as semifinais estão marcadas para 5 de novembro e a grande final será disputada no dia 19 de novembro.

