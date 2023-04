Após denúncias por irregularidades, TJD-MS mantém final do Sul-Mato-Grossense

A final do campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol segue confirmada, para o próximo domingo (23), mesmo após denúncia feita ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) pelo Aquidauanense, sobre escalação irregular de jogadores pelo Novo. A presidência do Azulão disse que vai recorrer da decisão.

Conforme denunciado, o atacante Lisandro Pires Sides foi inscrito fora do prazo permitido, dia 17 de março. No entanto, o presidente do Novo, Éder Cristaldo, garante que o atleta foi inscrito dentro das normas.

“Não há nada irregular, todos foram incluídos no campeonato dentro do prazo. É humanamente impossível a inclusão de jogadores fora do horário e principalmente final de semana e consta que os três foram inscritos no dia 18, sábado. Agora, se houve erro sistêmico entre CBF/Federação ou vice-versa, não temos nada com isso”, disse ao ge.

Em denúncia, que chegou a ameaçar a realização da final deste ano, o Aquidauanense solicitou a eliminação do Novo. A alegação foi feita com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a perda do número máximo de pontos de uma vitória na hipótese de inclusão de atletas irregulares na partida, independentemente do resultado, prova ou equivalente, cabendo ainda multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Após a denúncia, o TJD-MS, representado pelo presidente Patrick Hernandes, decidiu que o Campeonato Estadual não será paralisado por esse motivo, mantendo as datas preestabelecidas para as duas partidas da final, no domingo 23 e 30 de abril, respectivamente.

“Recebemos um comunicado da Federação de Futebol no dia 11/04 e uma notícia de infração com pedido liminar para suspensão do campeonato do Aquidauanense nessa quarta-feira (19). Na manhã desta quinta eu publiquei a decisão de indeferimento da suspensão do campeonato”, explicou.

Patrick informou ainda que o procurador Wilson dos Anjos, que recebeu o pedido da FFMS, converteu a denúncia em diligência para obter maiores informações do Novo e da própria Federação. “Recomendando a perda de quatro pontos pela escalação irregular dos atletas”, completou.

Sobre a alegação, Cristaldo disse ainda que o Novo "jamais cometeria tal erro". “O que houve eu não sei. Só sei que fizemos tudo dentro do prazo e norma estabelecidos. O Novo tem responsabilidade, não é um time amador e isso, se realmente tivesse ocorrido, seria um erro primário”.

Caso o Aquidauanense recorra da decisão, o presidente do TJD-MS pode reconsiderar e acatar o recurso, deferindo a liminar que liberou a continuidade da final do estadual.

O ge procurou o presidente do Aquidauanense, que não respondeu aos questionamentos até a última atualização desta reportagem.

