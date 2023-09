Após duas vitórias, Brasil lidera as Eliminatórias da Copa

O técnico Fernando Diniz admitiu que a Seleção Brasileira cometeu muitos erros diante do Peru, no jogo dessa terça-feira (12), mas lembrou que houve dois gols anulados por impedimento e disse que a vitória por 1 a 0, fora de casa, foi merecida. Com as duas vítorias, o Brasil lidera a tabela das Eliminatérias da Copa - América do Sul.

O gol do Brasil da vitória contra Peru veio da cabeça do zagueiro Marquinhos, aos 44 minutos do segundo tempo, desviando escanteio batido por Neymar.

Afobada, a Seleção não conseguiu desenvolver o jogo proposto pelo treinador e tomou diversas decisões erradas diante da torcida peruana que lotou o Estádio Nacional de Lima.

Destaque na estreia, com dois gols marcados e recorde quebrado, Neymar teve uma atuação pouco inspirada, errando muitos passes. Ele chegou a ter uma chance clara na primeira etapa, mas parou em grande defesa do goleiro Gallese.

No entanto, foi de Neymar a assistência decisiva para a vitória do Brasil, batendo escanteio para Marquinhos — ambos jogaram juntos por muito tempo pelo PSG, da França, além da Seleção.

O Brasil chegou a marcar dois gols no primeiro tempo, com Raphinha e Richarlison, mas ambos foram anulados por impedimento — no segundo, o VAR demorou 7 minutos para chegar a uma decisão.

Próximos jogos

O Brasil volta a campo em 12 de outubro, contra a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 20h30 (de MS), pela terceira rodada das Eliminatórias. Fernando Diniz vai fazer a convocação até o fim de setembro.

Depois, a Seleção encara o Uruguai de Marcelo Bielsa, em Montevidéu, em 17 de outubro, às 21.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também