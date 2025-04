Após indiciamento, Bruno Henrique publica passagem bíblica

Bruno Henrique se manifestou publicamente pela primeira vez, nesta quarta-feira (16), após ser indiciado pela Polícia Federal por causa da investigação do cartão amarelo que o jogador levou contra o Santos, em 2023.

O jogador fez uma publicação nas redes sociais indicando que vai para o jogo entre o Flamengo e Juventude, nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

Além da arte sobre a partida, costumeiramente postada pelos atletas que estão relacionados para o jogo, não há textos escritos, apenas uma passagem bíblica: Isaías 41:10 (Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus).

Publicação de Bruno Henrique (Redes sociais)

